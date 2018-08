No existe crimen organizado sin protección de policías, dice Durazo

No existe crimen organizado sin la protección de policías, de políticos y funcionarios públicos de alto nivel, aseguró en Morelia, Michoacán, Alfonso Durazo postulado a secretario de seguridad pública del gobierno federal entrante.

Por eso, no hay misterio sobre lo que hay que hacer para combatir la inseguridad, dijo Durazo Montaño en conferencia de prensa durante el Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional en la universidad Michoacana de San Nicolás.

“Se llama corrupción, corrupción. Entonces el problema es encontrar la gente limpia, comprometida, transparente para incorporarla en esta responsabilidad. El punto número uno de nuestra estrategia es combatir la corrupción porque no hay crimen organizado en el país y eventualmente hasta en el mundo, que no avance de la mano de la protección policial, pero no hay protección policial al crimen organizado que no esté amparado o patrocinado a su vez por un alto político, por un alto funcionario público”, señaló Durazo.

Anunció que el 1 de diciembre iniciarán el programa emergente de capacitación… Señaló que retirarán al mando único y al Ejército de las calles paulatinamente y trabajando de manera coordinada, pero no sin antes profesionalizar a los cuerpos policiales.

“La propuesta es retirar paulatinamente al ejército, la única manera responsable de retirarlo de las calles es capacitar y profesionalizar a los cuerpos de seguridad”, explicó.

Sin embargo, apuntó, no hay que olvidar a las policías municipales, base de la seguridad pública, que lamentablemente son las más abandonadas.

Durazo Montaño se reunió en Palacio de Gobierno con Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, antes de llegar al Foro de Pacificación y Reconciliación Nacional al que también asistieron víctimas de la delincuencia y estudiantes.

El rector de la Universidad michoacana, San Nicolás, Medardo Serna González, dio la bienvenida

“Nos encontramos con un México que está dolido, que está roto por el dolor que ha provocado la violencia […] lo peor de todo es que vemos que hay ceguera de la mayoría de los mexicanos, indiferencia apatía ante este cáncer que está deshaciendo el tejido social. Hemos perdido de vista que nos necesitamos”. Señaló Serna González.

Entre otros, participaron el cardenal Alberto Suárez Inda y después el secretario de seguridad estatal Juan Bernardo Corona, a quien algunas personas del público no le permitieron terminar de hablar.

Hicieron acto de presencia Hipólito Mora y José Manuel Mireles fundadores de los grupos de autodefensas de Michoacán.

Mireles, inconforme con quienes estaban en el presidium porque no había ningún luchador social, dijo, decidió retirarse al poco tiempo de haber iniciado el evento.

(Con información de Adriana Valasis)

