Niños son rescatados de incendio en Bahía de Banderas; sus papás los dejaron solos

En Bahía de Banderas, Nayarit, dos menores fueron rescatados por los vecinos cuando se incendió su casa. Los niños estaban encerrados y solos.

“Me di cuenta porque estaba martillando la pared y oí golpes, yo pensé que eran los vecinos que estaban molestos. Presentí que a lo mejor me estaban robando parte del material, me asomé al patio y es cuando me percaté que estaba saliendo humo de una de las habitaciones, ya posteriormente oí llantos y gritos de los menores”, comentó Miguel Ángel Aparicio, trabajador de mantenimiento.

Los hermanos Sait Salvador, de cinco años de edad, y Bárbara, de tres, se encontraban solos, sin la supervisión de un adulto, en su casa en la calle Narcisos, en el fraccionamiento La Misión, en Bahía de Banderas, cuando inició el fuego. Miguel Ángel Aparicio, trabajador de mantenimiento que laboraba en otro domicilio, fue el primero en acudir ante la emergencia.

“Bajé y efectivamente estaba el incendio muy avanzado, con la poquita ayuda que nos proporcionó la manguerita que traíamos empecé a apagar parte del incendio y pedir apoyo de los vecinos. Ellos empezaron a echar cubetas y yo con la manguera”, dijo Miguel Ángel Aparicio, trabajador de mantenimiento que rescató a los hermanitos.

Los niños fueron rescatados por un vecino, padrino de uno de los menores.

“Uno de los vecinos sacó a uno de los niños, empezamos a hablar a ver si estaban vivos, estaban inconscientes, ya los agarró un vecino de la colonia y ya lo sacaron, posteriormente había otro vecino, porque había otro niño, se metió y lo sacaron. Lo trasladaron en un vehículo particular y a la altura del Oxxo y el, acá en la Misión, en San Vicente, ya fueron donde interceptaron a la ambulancia y los trasladó a la atención médica”, comentó el trabajador de mantenimiento.

Primero fueron llevados a la Clínica 19 del IMSS en Mezcales, pero por la gravedad de las quemaduras los trasladaron al hospital del IMSS en Puerto Vallarta, Jalisco.

Los padres de los menores trabajaban en un hotel en Nuevo Vallarta y según los testimonios de los vecinos, los niños se quedaban solos en el domicilio.

La Agencia de Investigación Criminal de Bahía de Banderas inició una investigación por lesiones y daños a las cosas.

“Todo lo que podía a ver sucedido, imaginarme a los niños en el estado que iban a estar, pero mi prioridad era tratar de sofocar más rápido el incendio, para poder ingresar al domicilio y rescatar a los chamacos”, dijo Miguel Ángel Aparicio, trabajador de mantenimiento.

Con información de En Punto.

LLH