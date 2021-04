“Niego categóricamente ser un delincuente”, afirma Rogelio Portillo, candidato de Morena buscado por la DEA

En Michoacán, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Huetamo, Rogelio Portillo Jaramilloa quien la DEA, la Agencia Antidrogas Estadounidense acusa de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se dice dispuesto y abierto a cualquier investigación.

“Niego categóricamente que soy un delincuente, toda mi vida me he dedicado al trabajo junto con mi familia, y quiero decirles que para ser candidato cumplí con todos los requisitos que solicita el INE para su registro”, dijo.

Rogelio Portillo Jaramillo, el candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, que aparece en la lista de los Fugitivos más Buscados por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, que lo acusa de conspiración para traficar estupefacientes.

“A mí también me gustaría saber por qué aparezco en las páginas, por qué me están buscando y no me han encontrado, desde hace 15 años vivo en mi domicilio, para ser exactos en la calle Calzonzin número 105, colonia Lindavista en este pueblo”, refirió.

Huetamo, Michoacán, es un municipio colindante con Guerrero, zona en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana.

“Dicen que la DEA me busca por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, información que no solamente es falsa, porque en ningún momento la publicación de la DEA me señala. Es muy irresponsable ya que pone en riesgo mi integridad y la de mi familia, no somos parte de ninguno, sino todo lo contrario, somos víctimas”, enfatizó Portillo Jaramillo.

El candidato de Morena narra que desde 2013 se enteró que su imagen aparecía en el portal donde de la DEA, junto con las fotografías de los narcotraficantes mexicanos más buscados por las autoridades estadounidenses.

“Me di a la tarea de llamar a los teléfonos que aparecen en tal página, si me contestaron a lo cual yo expuse y expliqué que yo era esa persona, y lo único que me dijeron es que no podían darme ninguna información al respecto”, insistió Portillo Jaramillo. “Se está corroborando la información con la embajada norteamericana. Tengo entendido que él no cuenta con algún mandamiento judicial vigente”, agregó Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán.

Portillo Jaramillo asegura que presentó al Instituto Nacional Electoral cartas de antecedentes no penales, pero aceptó que hace más de 20 años fue detenido cuando vivía en Estados Unidos.

“En mi juventud como muchos jóvenes cometí un error, sin medir las consecuencias, fue detenido en posesión de marihuana, y pagué mi error ante la justicia americana, aquí en México he llevado una vida pública de trabajo a la luz de todos, si en México alguna autoridad me requiere quedo a sus órdenes”, concluyó Rogelio Portillo Jaramillo.

Con información de Marco Antonio Coronel