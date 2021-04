DEA busca al candidato Rogelio Portillo ‘El Canario’, lo describe como peligroso

La Agencia Antidrogas Estadounidense, la DEA, tiene entre su lista de personas más buscadas al candidato de Morena a la presidencia municipal de Huetamo, Michoacán Rogelio Portillo Jaramillo es conocido como “El Canario” y la DEA lo acusa de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Muchos me conocen, pero para los que no me conocen yo soy Rogelio Portillo Jaramillo, “El Canario”, candidato de Morena a la coalición Juntos Haremos Historia, que es conformada por Morena y PT, juntos vamos a hacer historia”, dijo Portillo Jaramillo.

Rogelio Portillo Jaramillo, está en la lista de los fugitivos más buscados por la DEA publicada en internet. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos lo busca por el delito de conspiración.

La foto de Portillo Jaramillo aparece en la misma lista donde están los narcotraficantes Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada García, “El Mayo”, Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho” y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Por ahí se dice mucho, se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA y yo soy el candidato oficial, legal de Morena, yo no se como no me han encontrado si mi teléfono es público, aquí estoy con todos ustedes”,insistió Portillo Jaramillo.