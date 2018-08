Negociaciones entre Estados Unidos y Canadá han concluido: funcionarios canadienses

Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá sobre un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han concluido, de acuerdo con un comunicado de funcionarios del Gobierno canadiense.

Se espera que a las 15:30 horas, tiempo de México, haya una conferencia de prensa otorgada por Estados Unidos y Canadá acerca de los nuevos acuerdos.

En comentarios posteriores, Donald Trump dijo que Canadá se ha “aprovechado de Estados Unidos por muchos años” y reiteró que esperará notificar al Congreso estadounidense su plan para proceder con un pacto comercial sólo con México.

Un acuerdo comercial con Canadá será “completamente en nuestros términos”. Así lo dijo Donald Trump durante el jueves a la agencia de noticias Bloomberg en una declaración ‘off the record’ sobre el TLCAN. Posteriormente, la cita fue reportada por el diario Toronto Star.

Donald Trump confirmó el viernes sus duros comentarios “off the record” sobre las negociaciones comerciales con Canadá.

Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2018