Nace rinoceronte blanco en Zoológico de San Diego, EEUU

El San Diego Zoo Safari Park tiene una nueva cría: un rinoceronte blanco concebido mediante inseminación artificial.

Te recomendamos: ¿Realmente se extinguió el rinoceronte negro como varios medios aseguran?

The wait is over! Amani gave birth to a healthy girl. This is the 2nd rhino born following hormone-induced ovulation and artificial insemination, and she’s also the 100th southern white rhino born here. #EndExtinction pic.twitter.com/dRPr3LCYqM

— San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) November 26, 2019