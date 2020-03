Mujeres sobrevivientes de feminicidio crean colectiva de solidaridad y denuncia

Veracruz es el estado con mayor número de casos de feminicidios en México, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese estado se registraron 165 víctimas en 2019, pese a esas cifras, algunas mujeres que lograron sobrevivir crearon a finales del mes pasado una colectiva para tejer redes de solidaridad y denuncia para quienes pasan por una situación similar.

Hubo tortura, hubo lesión, me metió cuchillos, pero que no podía irse sin un recuerdo mío y entonces, empezó, primero a cortarme pedazos de cabello y luego siguió diciendo que no, que mejor se iba a quedar con la oreja, y trató de rebanarla”, relató Jimena, sobreviviente de intento de feminicidio, Veracruz.

El 11 de noviembre de 2018, Jimena sobrevivió a un intento de feminicidio, ese día, acusa, Neptuno Noriega Moreno, conocido de 20 años atrás, intentó asesinarla a golpes, torturas y heridas con arma blanca, tres días después de haber iniciado una relación con ella en Xalapa, Veracruz.

Físicamente estaba destrozada, todo el cráneo se cubrió de una masa ahí, hinchada, parecía una uva con los ojos negros”, agregó la víctima.

Jimena recuerda que Neptuno huyó cuando sus gritos atrajeron a vecinos, el hombre, de 36 años de edad, y originario de Milpa Alta, Ciudad de México, no tiene orden de aprehensión, pese a que ella denunció el mismo día de la agresión y se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía de Xalapa; tras días hospitalizada, y semanas de recuperación, dice que es complicado encontrar alivio psicológico y emocional.

Genera problemas de sueño, genera que andes un poco paranoica o muy paranoica, pienso en las que se suicidan, ha pasado siete mil veces por mi cabeza”, expresó Jimena.

Ella y otras ocho mujeres crearon a finales de febrero de este año la colectiva ‘Sobrevivientes de feminicidio’, ante la falta de visibilidad de estos casos y la insistencia de la autoridad en clasificarlos como lesiones o violencia intrafamiliar.

Sus tres objetivos son visibilizar a las sobrevivientes y sus necesidades a nivel nacional; exigir justicia para no morir y formar redes de apoyo entre ellas y abogadas con perspectiva de género ante las irregularidades en el sistema de justicia.

No aparecemos en ninguna parte, nadie nos cuenta, visibilizar todo lo que sucede con las sobrevivientes es un proceso que no dura un mes, no dura dos meses, no dura tres, duran años, como mi caso”, mencionó Carolina Ramírez.

Carolina, de 57 años de edad, es sobreviviente desde diciembre de 2014, su expareja, David Cervera, fue sentenciado a tan solo ocho años de cárcel por tentativa de feminicidio, luego de que el juez desestimó cinco veces la acusación.

La mujer cuenta que intentó asesinarla tras tres días de secuestro y amenazarla con asesinar a Ana, la hija de ambos.

Yo me tuve que acomodar en un lugar en donde no me hiciera daño, el hecho de que mi padre biológico quiso matar a mi madre, y que también en este acto atroz la siguiente era yo aún no lo supero”, manifestó Ana Valderrama, hija de sobreviviente de intento de feminicidio.

Hace una semana, la colectiva ‘Sobrevivientes de feminicidio’ creó una página en Facebook y ya fueron contactadas por mujeres de otros estados.

Las sobrevivientes tenemos voz, pero somos muy incómodas, o sea, nadie nos escucha”, señaló Carolina.

