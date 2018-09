Mujeres damnificadas del sismo 7S en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, superan crisis con producción de totopos, con el apoyo de la organización “Save The Children”.

Es una tradición de las mujeres del Itsmo de Tehuantepec, quienes lo aprenden de sus madres y abuelas.

Con una precisión perfeccionada con los años elaboran uno por uno los totopos que colocan en el comixcal, un horno elaborado de barro.

Mujeres afectadas por sismo en Oaxaca reciben apoyo para elaborar totopos (Twitter @TeInvitoaOaxaca)

Elvira Zacarías, una mujer de 35 años, aprendió esta tradición desde los 15 años. Pero el sismo del 7 de septiembre le cambió la vida, su casa se derrumbó, junto con el horno.

Se quebró todo, no tenían por donde pegarlo, ya no se podía trabajar, pues, y como no tenemos recurso para repararlo, lo dejé”, relató Elvira Zacarías Sánchez.