Mujer de 60 años viaja de Tabasco a la CDMX para saludar a AMLO

Una mujer de 60 años viajó de Tabasco a la CDMX durante 14 horas y esperó 10 horas más afuera de la casa de transición en la colonia Roma, para ver a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México

Salió de Tabasco en camión la noche del lunes y a las 08:00 horas de la mañana de este martes llegó a la casa de transición, en la colonia Roma.

Colocó una hielera junto a la entrada y se sentó a esperar.

“Venimos desde Tabasco y no nos importa el tiempo, no más con que lo saludemos o lo veamos más que nada en persona, es suficiente para nosotros”, destacó la señora Silvia Elena Arjona.

No llegó con demandas, solo con el deseo de saludarlo y la esperanza de que en el próximo gobierno su hijo y sus nietos tengan mejores oportunidades.

“Yo como abuela y mamá de mi hijo ando luchando, ya no lucho para mí porque mis días están contados, lo digo a mis casi 60 años. Esperemos más que nada, sobre todo en Dios, en nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que lo ayude, que lo ilumine, que le de todo lo necesario para que se logre”, apuntó Silvia Elena Arjona.

Tras más de 10 horas de espera, a las 18:30 horas, pudo ver a López Obrador cuando salió de la casa de transición para ofrecer una conferencia de prensa.

Lo vio de lejos, del otro lado de la reja, pero para ella fue suficiente.

-¿Pudo verlo un poquito entre la gente?

“Sí, un poquitillo, un poquitillo, ya tiene su cabeza bien canosa, cuando inició pues estaba joven, delgado, pero el tiempo pasa y no pasa en vano. Me voy alegre, me voy alegre, porque, uno más que nada por el triunfo, se logró a los 18 años y para mí eso es magnífico, es una alegría inmensa que no la puedo decirles lo que yo siento”, dijo Silvia Arjona.

Minutos después, cuando López Obrador salió en carro de la casa de transición, la señora Silvia logró acercarse y estrechar su mano.

Al igual que ella, cientos de personas visitaron este martes la casa de transición para tratar de ver a López Obrador.

Muchos otros, acudieron para presentar documentos en los que expusieron las problemáticas que enfrentan.

Entre ellos, los representantes de una Sociedad Civil de Ciegos.

Un grupo de migrantes repatriados.

Y una organización de jubilados y pensionados del ISSSTE.



Con información de Carolina Altolaguirre.

LLH