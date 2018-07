Hombre de 92 años busca soluciones a problema de agua en oficina de AMLO

Cientos de personas visitaron este lunes la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, en la colonia Roma.

Cada uno de ellos llegó cargando en sus manos una historia distinta, pero todos se retiraron con la esperanza de que sus problemas serían atendidos.

Es el caso de don Melquiades, a sus 92 años de edad, acudió a formarse con sus recibos de agua, pues considera que el cobro es excesivo.

“El último cobró me llegó de 574 yo solo no tengo jardín, no tengo coche, no se lava ropa, no se hace comida, no me baño, entonces por qué, a fuerzas tengo que pagar”, dijo don Melquiades Ledezma.

Leticia Ramírez, responsable de Atención Ciudadana en la casa de transición, recibió sus documentos y se comprometió a buscar una solución pronta a su situación.

“El licenciado Andrés Manuel todavía no es presidente, bueno es presidente virtual, pero este caso como es tan grave, voy a tratar de verlo con alguien de pues, del que va a ser el gobierno de la Ciudad de México para apoyarlo”, indicó Leticia Ramírez.

Con lágrimas en los ojos, don Melquiades dijo estar satisfecho por la atención recibida.

“Ojalá y si tenga yo la suerte de que logre lo que yo deseo, que sea una cosa justa, yo no quiero digamos ahora sí que sea regalado, pero que me cobren una cosa justa. Sí tengo esperanzas, porque no es posible vivir así, sale uno a la calle, lo asaltan, se necesita ahora sí que autoridad. Se necesita digamos, ayuda y aquí está la esperanza”, señaló don Melquiades Ledezma.

Cientos de personas más también visitaron el domicilio para buscar solución a sus problemas, entre ellos, un grupo de ahorradores defraudados de Ficrea.

Muchos otros acudieron en busca de oportunidades.

“Vengo a ofrecer mis servicios, yo soy licenciada en Relaciones Comerciales y estoy en búsqueda de empleo”, apuntó Diana Villalpando.

Y aunque la mayoría acudió en busca de apoyo, algunos visitaron el domicilio para seguir celebrando 22 días después de la elección.

Con información de Carolina Altolaguirre.

LLH