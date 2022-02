Mujer toma fotografía de su asesino antes de que le disparara en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Una mujer sacó una fotografía del hombre que la asesinó. Esto ocurrió este fin de semana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Te recomendamos: Familiares y amigos despidieron a Valeria Landeros en Zacatecas

La mujer encaró al hombre que le había robado una motocicleta y lo estaba grabando cuando este le disparó.

“Una persona muy alegre, risueña, trabajadora, tenía muchos proyectos, pero bueno se los arrebataron de la noche a la mañana”, así recordó Juan Carlos a su vecina, Paula de los Santos.

Este lunes fue sepultada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Paula de los Santos, asesinada en pleno centro de la ciudad, en un intento por robarle su motocicleta cuando salía de trabajar, el pasado fin de semana. Antes de ser atacada, Paula logró tomarle una fotografía a uno de los homicidas.

“Un asalto, prácticamente saliendo a una cuadra del trabajo”, dijo un compañero de trabajo de Paula de Los Santos.

La mujer tenía de 41 años de edad y era madre soltera de cuatro jóvenes. Trabajaba como recepcionista en el hotel El Gran Encanto, ubicado en el centro de la ciudad.

Las primeras indagatorias señalan que Miguel Alejandro, uno de los hijos de Paula, acudió a bordo de su motocicleta a recogerla al trabajo, la noche del pasado 19 de febrero. Al llegar al hotel, el joven habría estacionado sobre la calle Crescencio Rojas y puso un candado a la moto. Al salir del hotel, el vehículo no estaba.

Cuadras más adelante, entre las calles Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, ambos vieron a un sujeto arrastrando la motocicleta.

Paula y su hijo le habrían exigido al hombre que se las regresara, pues era su único patrimonio. Otro sujeto, que iba custodiando al ladrón, sacó un arma y los amenazó. La mujer empezó a fotografiarlos con su celular; en ese momento, el sujeto de la imagen le disparó en el pecho a Paula, provocándole una herida en el corazón.

“Al momento de que pudieron ella tomar una fotografía ella, porque al que le intentaban disparar era al niño porque él estaba peleando”, indicó Juan Ranulfo Ruiz, vecino de la familia de Paula.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada al Hospital de las Culturas donde dos horas después murió; sus amigos y compañeros exigieron justicia a las autoridades.

“Lo que pedimos nosotros, que no quede impune esto, que se haga justicia, a una gran mujer muy trabajadora, no debe de pasar esto, ni con ella ni con nadie”, dijo un compañero de trabajo de Paula de Los Santos.

“Estamos solicitando en familia, el apoyo económico por parte del gobierno, el gobierno municipal, estatal y si pudiera ser también federal, porque prácticamente los muchachos dependen de la economía de la mamá nada más”, comentó un compañero de trabajo de Paula de los Santos.

En los últimos meses, se vive una ola de violencia en San Cristóbal de las Casas, generada por los llamados “Motonetos” que delinquen a bordo de estos vehículos; según las autoridades están relacionados con al menos una docena de homicidios.

La noche del 25 de septiembre, Los Motonetos asolaron calles de San Cristóbal, haciendo incluso disparos al aire; una bala perdida dio muerte a la niña Marisol Hernández, habitante de San Antonio del Monte. Cinco meses después, no hay detenidos por este caso.

Tres meses después, la Policía Municipal se enfrentó con Los Motonetos y detuvo a tres de sus integrantes. Horas después, varios de sus compañeros intentaron rescatarlos a punta de pistola.

La Fiscalía del estado dijo que ya existe una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y robo con violencia en el caso de paula; en sesión de cabildo, las autoridades municipales reconocieron que no pueden actuar con la violencia y la impunidad de Los Motonetos.

“Hemos dejado crecer a grupos que no se tocan el corazón nada le hubiera costado espantarlo con un balazo o no sé, pero le disparó directo al corazón y eso es muy complicado, si no responde nuestra policía municipal, la tenemos que cambiar; la inseguridad es muy fuerte, pero también exigirle a la Fiscalía General del Estado. Si no aplicamos la ley, sino metemos a la cárcel a los bandidos, que los tenemos identificados, que sabemos quiénes son, que tienen carpetas de investigación, que tienen órdenes de aprehensión y no les hacemos nada, pues se burlan”, dijo Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Con información de Fátima Monterrosa y Juan Álvarez.

LLH