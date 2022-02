Familiares y amigos despidieron a Valeria Landeros en Zacatecas

La Fiscalía General del Estado de Zacatecas informó que ya son cinco las personas detenidas por el asesinato de cinco jóvenes, originarios del municipio Francisco R. Murguía, quienes fueron secuestrados y asesinados cuando salían de un centro nocturno, en la capital del estado, la madrugada del pasado 12 de febrero.

Las primeras detenciones ocurrieron el 15 de febrero, en un inmueble de La Escondida. Ahí dos mujeres fueron aseguradas como sospechosas de participar en estos hechos.

Tres hombres más fueron capturados luego de una serie de cateos realizados el 17 y 18 de febrero, en el fraccionamiento Valle Verde.

En los cateos, se localizaron armas, droga y dos cuerpos inhumados, uno de ellos, perteneciente a la joven Valeria Landeros, quien había sido secuestrada y asesinada, junto con sus amigos, Irving, Luis Ángel, Natalio, Alexia, localizados sin vida el 13 de febrero.

El domingo, familiares, amigos y habitantes de Francisco R. Murguía despidieron a Valeria Landeros, de 24 años de edad.

Primero se realizó una misa de cuerpo presente en la plaza principal.

Con música de banda, velas, globos blancos, un remolque lleno de flores y aplausos, la recordaron y pidieron que este crimen no quede impune.

“Que se haga justicia, principalmente, que no solamente quede aquí, sino que sea todo México. Que no sea un delito salir a estudiar, que no sea un delito querer salir adelante, que sea posible que podamos vivir en paz”, destacó un amigo de las víctimas.