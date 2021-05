Mujer de 80 años decide participar en la política y se lanza como candidata en Colima

En Colima, una mujer de 80 años de edad decidió participar por primera vez como candidata en las elecciones 2021, como síndica, en elección municipal el próximo 6 de junio.

“Es la primera ocasión que participo así, nunca pensé que fuera yo a tener una oportunidad tan linda, tan rara, mi hijo me dijo, ¿mami has pensado esto. Qué es lo que quieres hacer?, dice para eso se estudia hay Ciencias Políticas, tú nomás tienes la primaria”, María del Pilar Ventura Gaona, Candidata a Síndico.

Pilar Gaona Ventura tiene 80 años de edad, es viuda, madre de 3 hijos, abuela de 5 nietos y bisabuela de 6. Es la primera vez que participa en política, busca ser síndico por la coalición “Va por Colima” en el municipio de Minatitlán.

Pilar es conocida por su energía, baila danzón, canta, teje, borda a mano, confecciona ropa y se da el tiempo para visitar casa por casa a los adultos mayores de su comunidad, desde hace 20 años es gestora comunitaria para apoyar a personas de 70 años y más.

Cuenta que uno de sus mayores anhelos es proporcionar a adultos mayores una guardería de día donde se les ofrezca comida, techo, atención médica y compañía, pues muchos en su municipio son abandonados o maltratados por sus hijos.

“Yo tengo 80 años y no me gustaría verme un día sentada estirando la mano para que me dieran una caridad”, María del Pilar Ventura Gaona, Candidata a Síndico.