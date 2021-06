Mujer da a luz en su casa sin que su familia supiera que estaba embarazada

El nacimiento de una bebé sorprendió a una familia la madrugada de este martes, 15 de junio de 2021, ningún habitante de la casa sabía del embrazo de la mujer.

El hecho ocurrió en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX) y la abuela de la bebé fue quien ayudó al parto.

“Y yo estoy bien nerviosa, porque ya me había acostado. No me dijo que estaba embarazada, ni nada”, comentó Gloria Francisca Aparicio, Abuela de la recién nacida.