Mujer adulta mayor maltratada en Tlalpan tiene protección asignada: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló del caso de la adulta mayor que fue golpeada, mientras los hechos eran captados en video, dijo que hay un equipo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encarga de revisar publicaciones en redes sociales y que gracias a esto las autoridades acudieron al lugar y se tiene asignada protección para esta mujer.

“La Fiscalía, a pesar de que la familia no quiso presentar denuncia, de todas maneras abrió la carpeta de investigación y lo que hacen es una valoración en el momento, entonces hacen una valoración en donde se ve qué es lo mejor para la persona que ha sido agredida, entonces se hace una entrevista con la persona, se hace un trabajo permanente, no se abandona a la mujer, al contrario, hay un trabajo permanente de atención y un trabajo con la familia, parecería como que lo idóneo es llegar sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere, pue no se puede hacer obligatoriamente, además la casa es de ella, entonces ella no quiere ningún despojo, sino seguir manteniendo su casa, entonces se trabaja con la familia y se atiende permanentemente”, refirió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.