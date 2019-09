Suman 27 muertes por dengue en República Dominicana con 11,332 casos

El número de muertes por dengue en la República Dominicana subió de 22 a 27, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, correspondiente a la semana 36, que cifra en 11,332 los casos registrados de la enfermedad.

Así, la incidencia acumulada de la enfermedad es de 158.02 casos por cada 100,000 habitantes hasta la Semana Epidemiológica (SE) 36 (del 1 al 7 de septiembre), lo que supone un incremento de la tasa del 1.336% con respecto al pasado año, durante el cual se registraron 782 casos de dengue en el mismo periodo.

Durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas (SE 33 a la SE 36) se notificaron 3,233 casos de dengue, de los que el 61% (1,983) fueron atendidos en centros de salud de la red pública, el 32% (1,021) en centros privados y el 7% restante (229) en centros de otros subsectores, como organizaciones sin fines de lucro, o en la sanidad militar-policial.

En este período, el 74% (288/387) de las muestras procesadas en resultaron IgM+ para dengue, apunta el documento.

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta verde en siete provincias del este y noreste del país (Baoruco, Dajabón, Independencia, Pedernales, Peravia, Puerto Plata y Santiago Rodríguez), mientras que el resto de los territorios se encuentran en alerta amarilla.

El Ministerio de Salud mantiene la recomendación de implementar medidas de prevención y control del dengue mediante jornadas de movilización social, que incluyen la eliminación de criaderos y aplicación de larvicidas.

En México han aumentado en 257% los casos de dengue, pero no es un fenómeno que esté ocurriendo solo en nuestro país, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esto se relaciona con los efectos del cambio climático.

Condiciones geográficas y temperaturas más altas de lo esperado han favorecido en la proliferación del mosquito del dengue en zonas donde antes no se había registrado su presencia; es el caso de Xalapa, Veracruz, donde autoridades sanitarias han detectado hasta el momento 807 probables casos.

En donde no habíamos tenido casos autóctonos, en este año por las características que mencionaba, el comportamiento del vector, más las temperaturas que eso derivado del cambio climático que se está dando en la capital, y que regularmente no se daban, ya tenemos presencia del vector; el vector regularmente no accedía más allá de mil 500 metros de altura a nivel del mar, ahora ya lo hemos encontrado por arriba de esa altura”, aseguró Salvador Beristáin, director de Salud Pública de Veracruz.