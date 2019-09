Gobierno de AMLO anuncia acciones para combatir dengue; denuncian mercados ‘amafiados’ de insecticidas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dieron a conocer acciones para prevenir la transmisión del dengue y admitió que sí hay más casos, pero no tiene que ver con los insecticidas.

Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional que se lanzó la campaña ‘Lava, tapa voltea y tira’, que exhorta a tirar todos “cacharros” u objetos donde se acumule el agua y que ayuda a la proliferación del mosquito del dengue.

El dengue ocurre todos los años, regresó fuertemente a México desde hace 40 años, y va a seguir ocurriendo, es un tema ecológico”, dijo.

El subsecretario de Salud enfatizó que sí es verdad que este año se tiene en México tres veces más dengue, pero que es un comportamiento característico de algunos años.

El dengue es una enfermedad infecciosa, cosa que afecta a todos los mexicanos, particularmente en zonas más cálidas y húmedas. Y la clave de prevención tiene que ver con el saneamiento básico, espacios públicos, espacio y responsabilidad del gobierno y espacios privados, propios es responsabilidad, es familiar, personal”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, habla sobre los casos de dengue en México. (Redes sociales AMLO)

El funcionario de Salud enfatizó que el dengue se transmite por mosquitos, que está en toda la República, en zonas por debajo de los 1900 metros del nivel del mar, excepto la Ciudad de México y algunas del Bajío. No obstante, en años recientes se ha observado que a mayores altitudes, donde no se encontraba, ya se está transmitiendo.

Antes no había en Guanajuato y ahora sí hay. La razón de las acciones de prevención y control se basa en el mecanismo de control, donde no hay mosquito, no hay dengue”.

Indicó que no se puede erradicar el mosquito del dengue y no es conveniente, ya que es de suma importancia para el ciclo de la vida. Por ello es importante cuidar que no prolifere en espacios cercanos a los seres humanos.

La transmisión ocurre principalmente en las viviendas, vecindades, patios y ahí es donde entra la primera parte de la prevención”.

Insistió en la importancia de evitar la acumulación de agua en llantas, charcos, piletas y cubetas.

La campaña ya empezó desde hace tiempo, empezó en abril. Las acciones de saneamiento municipal están activas y está trabajando, y arranca con antelación desde la primavera”.

‘Mercados amafiados’ en venta de insecticida

Hugo López-Gatell afirmó que hay una campaña de desprestigio de las compañías que se encargan de la venta del insecticida.

Hemos sido sujetos de una campaña de desinformación por partes y grupos interesados en la comercialización de los insecticidas. Este es un mercado anual de más de 900 millones de pesos, solo de la compra federal y lo que hemos visto, es casi todo lo que hemos visto en todos los temas de insumos para la salud: mercados concentrados, mercados amafiados. Dos grandes grupos que se disputan el control de las compras generales. La mayoría son productos de patente, no se hacen licitaciones, sino adjudicaciones directas conforme a la ley”.

Explicó que desde hace muchos años dos terceras, partes de los insecticidas que se compran cada año para control del dengue se compran en los estados.

Se transfiere el dinero a las Secretarías de Salud estatales, lo compran y se provisionan. Esto es el 60% y la compra federal es para una fase tardía y entra cuando hay algunos estados que sus capacidades locales ya se rebasaron y entra el programa federal, usa los insecticidas, solo una tercera parte”.

Hugo López-Gatell Ramírez reiteró que no se han encontrado evidencias de corrupción en la compra de insecticidas para combatir al mosquito transmisor del dengue, pero eso no quiere que estén seguros de que no existió.

Antiinflamatorios aumentan riesgo de dengue grave

Hugo López-Gatell hizo un llamado a no automedicarse en caso de presentar síntomas que pudieran alertar sobre un posible caso de dengue, sobre todo los antiinflamatorios, pues uno de cada diez casos se vuelve grave y puede causar la muerte.

Quien tenga dengue debe acudir a las autoridades de salud para evitar que se convierta en dengue grave o dengue hemorrágico. No debe haber automedicación, especialmente medicamentos antiinflamatorios porque puede aumentar el riesgo de dengue grave. Se puede utilizar paracetamol para la fiebre”.

Los estados con mayor número de casos de dengue son Veracruz, Jalisco, Morelos y Chiapas.

Casos de dengue en México. (Foto: Redes sociales AMLO)

Los síntomas del dengue son fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de huesos y articulaciones. Los síntomas del dengue grave son hemorragias, sangrado de encías y pies hinchados.

Más de 35 millones de personas se infectan cada año en México de influenza

Cuestionado sobre la influenza, el funcionario dijo que más de 35 millones de personas se infectan cada año en México y solo 3% tiene síntomas. Además, solo 1% tendrá síntomas relevantes y 0.5% desarrollará una enfermedad grave.

Explicó que se vacuna contra la influenza, pero no para evitar que circule, sino para disminuir el riesgo o probabilidad de que se desarrollen síntomas graves entre los sectores vulnerables: adultos mayores de 60 años, niños menores de 5, personas con obesidad y diabetes.

Al término de la exposición de López-Gatell, López Obrador reiteró que dará más espacios en las “mañaneras” a temas de salud, pues falta mucha información.

Falta información, falta darles más espacios a estos temas, porque la mayoría no tiene la información. Además, no es fácil comunicar, llegar a muchas personas, puede ser que se informe a un sector, hay veces que hay noticias fuertes, fuertes, fuertes, difundidas por todos los medios y se entera el 60% de la población.

Con información de redes de AMLO

KAH