Muere Winston Groom, autor de la novela ‘Forrest Gump’

Winston Groom, cuya novela “Forrest Gump” fue adaptada para la película ganadora de seis premios Oscar que se convirtió en un enorme fenómeno de la cultura pop, ha muerto. Tenía 77 años.

La alcaldesa Karin Wilson de Fairhope, Alabama, dijo en un mensaje en las redes sociales que Groom había muerto en ese poblado del sur de Alabama. Una casa funeraria local también confirmó el fallecimiento y dijo que los preparativos para el funeral están pendientes.

“Aunque será recordado por crear a Forrest Gump, Winston Groom fue un periodista talentoso y autor reconocido de historia estadounidense. Extendemos nuestros corazones y oraciones a su familia”, afirmó la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, en un comunicado. “Forrest Gump” es la narración improbable de un hombre torpe que participó o fue testigo de puntos clave en la historia del siglo XX, desde el bloqueo por parte del gobernador segregacionista George Wallace de la puerta de un auditorio en la Universidad de Alabama a reuniones con presidentes.

Groom creció en Mobile, Alabama, y se graduó de la Universidad de Alabama en 1965, según una biografía publicada por esa institución. Estuvo en la Cuarta División de Infantería del Ejército de 1965 a 1969, añadió.

Su servicio incluyó pasar cierto tiempo en Vietnam, uno de los muchos escenarios en los que se desarrolla “Forrest Gump.”

Escribió 16 libros, tanto de ficción como de no ficción. Uno de ellos, “Conversations with the Enemy”, acerca de un prisionero de guerra estadounidense en Vietnam acusado de colaborar con el enemigo, fue finalista al Premio Pulitzer, según la universidad.

La cinta dominó los premios de la Academia de 1995, ganando seis premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor director para Robert Zemeckis y mejor actor para Tom Hanks.

Además de novelas, Groom escribió numerosos trabajos de no ficción sobre diversos temas, incluyendo la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial y el equipo de fútbol americano colegial Alabama Crimson Tide.

