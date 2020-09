Muere Frederick Hibbert, estrella jamaicana del reggae

La estrella jamaicana del reggae Frederick “Toots” Hibbert murió a los 77 años de edad en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales de Kingston después de una semana de estar en estado de coma inducido a causa de problemas respiratorios.

Toda la prensa de Jamaica se ha volcado este sábado con la noticia del fallecimiento del veterano artista, líder del fundacional grupo de reggae y ska “Toots and the Maytals”, que durante casi seis décadas se mantuvo entre las bandas más destacados del género.

“Es difícil porque todos amamos a papá, solo queríamos estar más tiempo con él, es difícil”, dijo en declaraciones a medios locales la cantante de góspel Jenieve Bailey, la hija mayor del artista.

Tras el comunicado emitido por la familia en el que se confirmaba el deceso del músico, su representante, Cabel Stephenson, prácticamente no pudo hacer declaraciones a los medios abrumado por la emoción.

Hibbert fue hospitalizado a fines del pasado mes de agosto después de que desarrollara problemas respiratorios. Medios de la isla apuntan a que se está a la espera del resultado de la prueba COVID-19 para que determine si el coronavirus fue la causa de la muerte del popular artista.

El ídolo cultural de Jamaica participó recientemente en la competencia anual Festival Song de la isla, torneo que ya había ganado en tres ediciones pasadas, la primera de ellas en 1966.

Responsable de temas clásicos como “54-46 Was My Number”, “Presure Drop” y “Funky Kingston”, Hibbert había lanzado su último álbum, “Got to Be Tough”, el 28 de agosto pasado.

El disco, producido por Zak Starkey para su sello Trojan Jamaica, presenta la voz característica de “Toots”, que ofreció en sus letras una súplica de resistencia contra un mundo en el punto de ruptura.

Las canciones de ese último trabajo abordan además el legado de la esclavitud y el racismo en Jamaica, la creciente injusticia económica y las desigualdades exacerbadas por los estragos de la pandemia del coronavirus.

“Toots” había estado constantemente de gira con su banda desde principios de la década de 1970, cuando su emblemático álbum “Funky Kingston” (1973), considerado uno de los mejores álbumes de reggae de todos los tiempos, lo convirtió en una estrella mundial y llegaron a actuar como teloneros de grupos como The Who o Eagles.

La formación original de la banda, que inició su andadura en 1962, la completaban Jerry Matthus y Raleigh Gordon, quienes habían escuchado cantar a Hibbert en la barbería en la que éste trabajaba en Kingston, capital de Jamaica.

Toots & The Maytals ganaron el premio Grammy 2005 al mejor álbum de reggae con “True Love”, en el que revisaban sus clásicos con la colaboración de artistas como Bonnie Raitt, Willie Nelson, Eric Clapton, Keith Richards, No Doubt, Shaggy, Ben Harper, The Roots y Marcia Griffiths.

