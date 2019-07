Muere la actriz de Grey’s Anatomy Stephanie Niznik

La actriz que apareció en la serie Grey’s Anatomy, Stephanie Niznik, murió a los 52 años de una forma inesperada, en Encino, California, informaron medios de comunicación estadounidenses.

El deceso sucedió el pasado 23 de junio y fue hasta este fin de semana que se dio a conocer la noticia.

No se revelaron las causas de su muerte.

La actriz fue conocida por participar en la serie de Star Trek: Insurrección, de 1998, pero destacó con su participación en Grey’s Anatomy en donde dio vida a ‘Carol’ en el capítulo ‘The Other Side of This Life’.

El episodio en el que apareció Stephanie Niznik fue el que presentó el primer spin-off del universo de médicos titulado Addison, que se centraba en la vida de la exesposa de ‘Derek’ (Patrick Dempsey).

Nacida en Bangor, Maine, Stephanie Niznik en un inicio tenía la intención de convertirse en genetista antes de graduarse de Duke U.

Estudió una maestría en Cal Arts, luego comenzó a actuar en programas de televisión como Vanishing Son y Murder She Wrote.

La revista Variety fue uno de los medios que reportó el fallecimiento de Stephanie Niznik. (Twitter @Variety)

Stephanie Niznik también realizó algunas apariciones especiales en Life is Wild, Lost, NCIS y CSI: Miami.

La actriz participó de manera activa como voluntaria en organizaciones a favor de niños.

Le sobreviven su madre y su padrastro.

Actriz de ‘Desperate Housewives’ fue diagnosticada con cáncer de ano

El pasado 6 de junio, la actriz Marcia Cross, quien interpretó a Bree Van de Kamp en la serie “Esposas Desesperadas”, informó que fue diagnosticada con cáncer de ano.

De acuerdo con los doctores, el cáncer anal de Cross está relacionado al cáncer de garganta de su esposo, Tom Mahoney, proveniente del mismo tipo de Virus de Papiloma Humano o VPH, el cual puede ser transmitido durante relaciones sexuales sin protección.

Estaba pensando que nada estaba mal porque no tenía ningún síntoma”, dijo Recordó Cross durante una entrevista en CBS This Morning.

Marcia Cross habla abiertamente sobre el cáncer anal con el objetivo de que no sea un tema tabú, pues ella misma ha reconocido que al principio sentía mucha vergüenza de contarlo, sobre todo de pronunciar la palabra “anal”. Pero poco a poco fue aceptándolo.

Hay personas que se avergüenzan. Tienes cáncer, ¿y tienes que sentirte avergonzado también? ¿Como si hubieses hecho algo malo porque esté localizado en tu ano?

Tanto Cross como su esposo se encuentran en fase de remisión y tienen planeado vacunar a sus hijas gemelas de 12 años contra el virus del VPH.

