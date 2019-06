Muere la actriz Edith González víctima de cáncer, así lo confirmaron Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza en el Programa HOY.

La actriz estaba internada en el hospital Interlomas Ángeles, del Estado de México, tenía 54 años.

Edith fue desconectada durante la madrugada, luego de luchar durante tres años contra el cáncer de ovario.

La familia de la actriz emitió un comunicado a través de su agencia de relaciones públicas confirmando la noticia

Familia de Edith González emite comunicado sobre el deceso de la actriz.(Quid)

De último momento, Mara Patricia Castañeda acaba de confirmar exactamente lo que no queríamos, que era l a muerte de Edith González . Nuestra querida amiga, pues en este proceso que ha vivido con su enfermedad, la desconectaron anoche. Ella pidió que todos la recordáramos con mucho cariño, con el amor que le tenemos y que se le hiciera un homenaje en el teatro Jorge Negrete . Cuando damos estas noticias, nos embarga la tristeza, el no entender por qué suceden estas cosas, hablando en un momento donde las cosas no están bien, nos pega el doble”, dijo Raúl Araiza.

Entre lágrimas, Galilea Montijo dijo que lamentaba mucho que Constanza sufriera esta pérdida.

https://twitter.com/EdithGonzalezMx/status/1096178035609530368

Andrea Legarreta reconoció su carrera y su actitud ante la vida y la ‘gran’ mujer que era.

Los conductores informaron que la actriz Cynthia Klitbo les autorizó dar a conocer la noticia a nombre de ella.

Actuó en películas de los años 70 como “El rey de los gorilas”, “Fabricantes de pánico”, “Adiós lagunilla, adiós” y “Pero sigo siendo el rey”.

Su carrera se consolidó con su participación en telenovelas, entre ellas, “Los ricos también lloran”, “Bianca Vidal”, “Monte Calvario”, y “Corazón Salvaje”.

Además, Edith González fue la primera ‘Aventurera’, del musical que hizo época a finales de los años 90 y principios de años 2000 y considerada la mejor del elenco que alternó su personaje.

La actriz dejó fijado en su cuenta de Twitter, un mensaje agradeciendo a Dios, acompañando su mensaje con una imagen de su cabello corto y rizado.

Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. DIOS mío gracias por una nueva oportunidad. Dear past, thank you for your lessons. Dear future, I am ready. Dear GOD, thank you for another chance!!!