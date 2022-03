Morena y PRI reprochan la recomendación de la Cofece para no aprobar la Reforma Eléctrica

Los líderes parlamentarios de Morena y el PRI en la Cámara de Diputados reprocharon la recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que no aprueben la iniciativa presidencial en materia eléctrica.

Te recomendamos: Lo mejor sería que Cofece e IFT no existieran, afirma AMLO

El coordinador de Morena, el diputado Ignacio Mier, la calificó como mala y tardía y aseguró que este órgano no tiene atribuciones en la materia.

“Ahora emiten una opinión mala y tarde. ¿Por qué? Porque lo que fue aprobado acá como atribuciones en ley para la COFECE, pueden opinar sobre tratados internacionales, pueden opinar sobre leyes, pueden opinar sobre reglamentos, pueden opinar sobre acuerdos, pero lo que no pueden opinar, porque no tienen atribución, es opinar sobre el proceso legislativo que debe de hacer sólo el Poder Legislativo, es esa tentación que tienen los órganos administrativos de involucrarse en tareas, en función de acuerdos que fueron construidos a modo, fue creada para proteger la inversión, no la competencia”, dijo Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.