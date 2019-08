Morena respetará ley para presidir Cámara de Diputados: Mario Delgado

El líder de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, apoyó la iniciativa de su compañera de partido, Dolores Padierna, para modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y que el partido que tenga la mayoría absoluta presida la Mesa Directiva durante los tres años de la Legislatura, pero aclaró:

Estamos en una nueva realidad política, hay que analizar su iniciativa, vamos a ver qué dice el grupo parlamentario, mi postura es respetar la ley, yo creo que tenemos que respetar la ley, tenemos que demostrar que somos diferentes, que no actuamos como las otras mayorías actuaron, que siempre se agandallaban, que siempre modificaban la ley en su favor”, señaló el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena.

Entrevistado en el marco de las audiencias públicas para analizar su iniciativa para la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que pretende el Gobierno Federal, el diputado Delgado dijo que de no modificarse la ley, tampoco le preocupa que otro partido, en este caso el PAN, ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados.

A mí no me preocupa que la presidencia de la Mesa Directiva la tenga otro partido, porque eso no va a influir en el equilibrio que tenemos en la Cámara, que es una clara mayoría de Morena y una clara mayoría calificada con Morena y sus aliados”, indicó el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena.