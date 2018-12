Morena pretende restar facultades a alcaldías, reclaman panistas

Este martes, en reunión de trabajo de la comisión de administración pública local del Congreso capitalino, se discutieron algunas modificaciones propuestas a la ley de la materia.

Según panistas, las modificaciones propuestas por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) restan facultades que debían ser de las alcaldías.

Margarita Saldaña Hernández, del grupo parlamentario del PAN, apuntó que, por ejemplo, “hay algunas atribuciones que pertenecerían a las alcaldías y en las que se está dando de alguna forma participación a la Jefatura de Gobierno, al titular del Ejecutivo local, como pueden ser las verificaciones por ejemplo que se llevan a cabo en las alcaldías. Hay otras, por ejemplo, que tienen que ver con el orden jurídico, si una alcaldía tiene algún aspecto jurídico que está resolviendo, aquí en la iniciativa se habla de que podría entrar el Ejecutivo local, la Jefatura de Gobierno, la Consejería Jurídica”.

Los legisladores de Morena consideran que no existe invasión de poderes.

La diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, presidente de la Comisión de Administración Pública Local, explicó que “no hay ninguna invasión de esferas, al contrario, yo creo que hay una concurrencia de atribuciones que, por el principio constitucional y el principio legal, pues hay un orden jerárquico, la jerarquía es del poder ejecutivo y en el caso de las alcaldías, bueno pues ellas tienen reservadas atribuciones y son las que están consideradas”.

Desde la oposición consideran que la jerarquía no debería existir en el marco constitucional actual, porque, de acuerdo con Margarita Saldaña Hernández, “las alcaldías son órganos autónomos, no son jerárquicamente inferiores de la jefatura de gobierno, son dos órganos de gobierno diferentes y, en consecuencia, igual que con los autónomos, no tendría por qué absorber o atraer la jefatura de gobierno esas facultades”.

Los legisladores podrán discutir sobre estos temas hasta el 12 de diciembre, cuando deberán votar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, que regulará la gestión de Claudia Sheinbaum.

