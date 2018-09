Diputados de Morena aplican mayoría y piden suspender evaluación a maestros

La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo valer por primera vez su mayoría en la Cámara de Diputados.

Con el voto en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y dividido del Partido de la Revolución Democrática (PRD); la mayoría de Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas de todo el país a suspender la evaluación de los maestros.

Desde junio del presente año, miles de maestros han sido notificados para presentar la evaluación punitiva, aclaramos, los maestros de México no se niegan a la evaluación, sí a una evaluación formativa, no punitiva. Quienes se oponen a las medidas punitivas de la Reforma Educativa en el mejor de los casos han sido cesados, hoy más de 500”, aseguró Irán Santiago Manuel, diputado Morena.

Los partidos fijaron postura.

No compartimos este acto de oportunismo e irresponsabilidad que plantea el tema con una visión parcial y sesgada de un sólo aspecto del sistema educativo nacional. Más allá de vender o heredar plazas, del cochupo o el arreglo, se trata de privilegiar la evaluación transparente, las capacidades y trayectorias y el perfil de los maestros”, afirmó Hortensia Garay, diputado del PRI.

El PAN pidió a los diputados de Morena congruencia con el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, tras asegurar que él está de acuerdo con la evaluación.

No vengan aquí a pedir un exhorto que además es incumplible porque están pidiendo que no se aplique la ley, en lo cual el PAN va a estar siempre en contra, pero sí en cambio, su próximo secretario de Educación está a favor de la evaluación docente, vayan a ponerse de acuerdo primero ustedes y no vengan a engañar a los maestros”, señaló Ernesto Robledo, diputado del PAN.