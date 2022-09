‘Morena no hace acuerdos en lo oscurito’: Mario Delgado sobre iniciativa militar del PRI

Luego de que la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, presentara una iniciativa de ley para extender hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y que causó la suspensión de la Alianza “Va por México” conformada por PRI-PAN-PRD, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo:

Te recomendamos: Alianza ‘Va por México’ no está en riesgo, asegura ‘Alito’ Moreno

“¿Cuánto costó el amor del PRI? Morena no hace acuerdos en lo oscurito y no tiene complicidades con nadie. Yo no creo que sea una cuestión de… Ni siquiera que nosotros los hayamos convencido. Yo creo que nada más hay que ver los resultados, como le ha ido al PRI en este matrimonio que tiene con la derecha, es un cambio que ellos están haciendo, no sé cuánto les va a durar, así son los matrimonios, luego se pelean, luego se reconcilian, no nos podemos meter en la vida matrimonial de estos partidos”, indicó Mario Delgado.