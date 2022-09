Alianza ‘Va por México’ no está en riesgo, asegura ‘Alito’ Moreno

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que la Alianza “Va por México” no está en riesgo por la propuesta priista de ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional.

“La Alianza va por México no está en riesgo. Ellos no hablan de ruptura, ellos hablan de una suspensión, ¿qué entendemos nosotros por la suspensión? Una pausa para convocarnos al diálogo para construir, para platicar, para acercar posiciones, para trabajar por México, lo quiero decir de manera muy puntual: tuve comunicación, eso sí, con el diputado Santiago Creel, quien me expresó que tuviéramos muy claro que esto era una suspensión, no era una ruptura. Mantenemos con una profunda convicción nuestra postura aliancista porque estamos convencidos de que es el mejor camino para llegar a la victoria en el 2023 en el 2024”, indicó Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.