Monreal asegura que no hubo motivación política en intento de desafuero de Cabeza de Vaca

El objetivo es combatir la impunidad, dijo en conferencia de prensa.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena: “Yo no defiendo presuntos criminales, no estoy acostumbrado a eso, tampoco acuso a presuntos criminales. No me gusta eso, es la justicia. Yo creo en la Fiscalía y creo que la Fiscalía y la Cámara son la autoridad, en un Estado de derecho hay que respetar a la autoridad. No creo en venganzas, no creo en actitudes de lastimar a ningún partido y creo que ya era hora de que la impunidad no hiciera gala en este gobierno”.

Mencionó que en este caso hay dos alternativas, que se nombre a un gobernador interino, o que el Congreso de Tamaulipas recurra a una controversia constitucional para impugnar el juicio de desafuero que aprobó la Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena habló así en el marco de la instalación de la Comisión Permanente que trabajará en este receso legislativo.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, dio este mensaje al inicio de los trabajos.

Eduardo Ramírez, Presidente del Senado de la República: “Estamos en medio de un proceso electoral y no ha sido motivo ni será motivo en esta Comisión Permanente para desarrollar el buen desempeño de nuestro trabajo, por lo que exhorto a conducirnos con un debate de altura, con una postura que permita construir en México un tránsito mejor hacia nuestra democracia”.

La primera sesión de la Comisión Permanente fue convocada para el próximo jueves.