Misión militar en la frontera costará 210 millones de dólares

El Pentágono calcula que el costo de la misión militar en la frontera con México será de unos 210 millones de dólares conforme al plan actual.

El total incluye unos 72 millones de dólares para los 5,900 soldados activos que están dando apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como también 138 millones para los 2,100 agentes de la Guardia Nacional que se han desplegado hasta ahora y que han estado realizando una misión diferente desde abril.

Los montos fueron reportados al Congreso, pero no fueron anunciados por el Pentágono. The Associated Press obtuvo una copia del informe.

El total aumentaría por encima del monto actualmente calculado de 210 millones de dólares si es que la misión de agentes activos se extiende después de la actual fecha de conclusión, el 15 de diciembre.

La mayoría de los soldados está en South Texas, lejos de la caravana de migrantes en Tijuana, México, al sur de California.

Además, el gobierno de Donald Trump considera otorgar a los soldados estadounidenses en la frontera con México autoridad para llevar a cabo exámenes médicos a migrantes, dijeron funcionarios de Estados Unidos.

La propuesta, que aún es un borrador que circula dentro de la administración, involucraría a los militares en las pruebas de detección de enfermedades y lesiones solo si el personal de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está abrumado y no puede hacerlo solo, dijeron los funcionarios.

La propuesta ampliaría la misión de las fuerzas, pues el Pentágono había dicho que no esperaba que sus tropas interactuaran directamente con los migrantes.

El Pentágono, la sede de la Secretaría de Defensa, no quiso hacer comentarios.

Los deberes militares de los soldados en la frontera consideran el tendido de cercos perimetrales y la construcción de viviendas temporales, y han estado orientados a apoyar al personal de aduanas y fronteras.

(Con información de AP y Reuters)

