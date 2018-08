Militares y marinos se quedan en las calles, decide AMLO (Andrés Manuel López Obrador), quien dio a conocer que las fuerzas armadas se mantendrán en tareas de seguridad en el corto y mediano plazo.

En conferencia de prensa, AMLO dijo que no existen condiciones para su regreso a los cuarteles y que así lo hizo saber a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina, en las reuniones privadas que sostuvo con ellos esta semana.

“No hay condiciones para sacar al Ejército y a la Marina porque dejaríamos a la gente en estado de indefensión, porque no existe la alternativa, no se consolidó lo que se propuso en su momento de crear una policía Federal o de crear, le llamaban una gendarmería, todo eso no dio resultado. Entonces, no podríamos, ante la crisis de inseguridad y violencia decir ‘a ver a sus cuarteles los militares, los marinos’, porque no tendríamos corporaciones con capacidad, con disciplina, con orden, es más, no tendríamos ni siquiera las instalaciones porque la situación de la Policía Federal es lamentable, no tienen ni siquiera cuarteles […] Esto, desde luego, tiene que ser transitorio, pero, en el inicio del gobierno vamos a actuar de manera conjunta […] va a ser un proceso para que en el mediano y largo plazo ya tengamos una guardia nacional […] para resumirlo ante una delincuencia organizada, no se puede trabajar con un gobierno desorganizado”, señaló López Obrador.

Confirmó que ya cuenta con nombres y perfiles de los generales y almirantes de la Sedena y la Marina y que a medianos de octubre dará a conocer los nombres de los próximos Secretarios de ambas dependencias. Antes de diciembre presentará su plan de seguridad nacional.

Será un reto, apuntó, avanzar en el combate a la inseguridad, empezando por la construcción de fuerzas policiales competentes y ordenadas.

“Va a haber un cambio verdadero, acepto el desafío, es una situación muy difícil, es una crisis profunda. Yo no tengo más que decirles que hace unos días tuvimos un encuentro cordial, sincero con el gabinete del gobierno federal, con el presidente Peña, y él mismo reconoció la situación que se padece en materia de inseguridad y de violencia, entonces, lo que tenemos que hacer, nuestro compromiso es sacar adelante al país, no sólo preocuparnos sino ocuparnos”, apuntó.

Refrendó su compromiso de no utilizar nunca la fuerza pública para reprimir a la población, y respetar en todo momento los derechos humanos de la ciudadanía.

Dio a conocer que preparará el proceso de licitación para la venta del avión presidencial, y de toda la flotilla de aeronaves del gobierno federal, con excepción de los que se destinan a tareas de seguridad, Protección civil y como ambulancias.

(Con información de Carmen Jaimes)

tfo