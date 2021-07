Miles de personas abarrotan Centro Histórico de CDMX el último día de semáforo amarillo

A un día de que entre en vigor el semáforo de riesgo epidemiológico en naranja, calles del Centro Histórico de la Ciudad de México tuvieron una gran afluencia de visitantes.

Por ejemplo, miles caminaron por la calle peatonal Francisco I. Madero.

No hay mucho espacio para la sana distancia, sobre todo en los semáforos. Y aunque la gran mayoría sí usa cubrebocas, varios no lo portan.

No hay filtros sanitarios, no hay indicaciones de parte de las autoridades, ni policías recomendando a los visitantes y a trabajadores que usen el cubrebocas.

“Sí hay gente que no, trabajan en otras cosas y sí les dan permiso, entonces, la verdad y luego no traen tapabocas, entonces la verdad, no, no entiendo por qué. Nosotros vemos a la gente así y nosotros lo que hacemos es cubrirnos, ahora sí que nosotros sí les llamamos o les decimos a una persona, se molesta, nos insulta y no podemos llegar a ese grado, agregó el organillero Valdovinos