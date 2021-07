Zonas turísticas de CDMX lucen abarrotadas pese al aumento de contagios por COVID

A pesar del aumento de contagios de COVID-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México, mucha gente sigue haciendo su vida como si nada, en muchos casos, lo hacen olvidando las medidas de sana distancia.

Te recomendamos: CDMX ha aplicado más de 7 millones de vacunas contra COVID-19: Sheinbaum

Lugares turísticos como el Bosque de Chapultepec, Zona Rosa y el Centro Histórico de la Ciudad de México lucen abarrotados de personas a pesar de que han aumentado los contagios por COVID-19.

Luego de permanecer encerrados por la pandemia aseguran que en estas vacaciones decidieron salir con los protocolos sanitarios adecuados.

“Teníamos muchas ganas de venir a Chapultepec, porque hace mucho que no veníamos y mi esposo me dijo mañana nos levantamos temprano, hacemos nuestras tortas de jamón y nos vamos a Chapultepec”, narró Ana Cecilia, visitante Chapultepec.

Otros lugares turísticos de la Ciudad de México también lucen aglomerados.

“Todavía no se quita esta cosa, ¿no? y la gente es muy inconsciente y mientras la gente no haga caso, pues vamos a seguir igual. Es malo porque la llevan los muchachos, los niños, y nosotros también aunque nos hayan vacunado y todo, no estamos exentos de eso”, dijo Visitante Bellas Artes

“Está bien y no, o sea está bien porque la economía tiene que seguir, la gente no puede estar sin trabajar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que generar ingresos”, finalizó otra visitante Bellas Artes