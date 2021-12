Migrantes accidentados en Chiapas pudieron haber salido en varios transportes; Fiscalía investiga

A seis del accidente del tráiler con migrantes a bordo en Chiapa de Corzo, Chiapas, siguen sin ser identificados 34 de las 56 víctimas mortales. Hoy la Fiscalía informó que tres migrantes más fueron identificados, todos de nacionalidad guatemalteca. Familiares de las víctimas denunciaron que no se les permite entrar al Semefo a reconocerlos.

“No nos dejan ver el cuerpo, solo nos enseñaron una foto, pero en celular que casi no se mira, no es igual que ver así a simple vista así físico”, dijo Juan Guarcas, familiar de migrante fallecido.

Hace tres días, don Juan y doña Nicolasa llegaron desde Guatemala buscando a Richard Levi Ordóñez Guarcas, su nieto e hijo, respectivamente. Dicen que en el Semefo solo le mostraron fotografías para identificarlo, pero afirman que no están seguros de que sea su cuerpo.

“Aquí en la fiscalía me dijeron que, que hay una probabilidad que es mi hijo que está en el SEMEFO, pero en realidad no me dejan ver así físicamente, yo lo que quiero, exijo que me enseñen el cuerpo de mi hijo para no quedar con esas dudas, solo me tomaron el ADN, el ADN no sé qué día o cuántos meses va a tardar y no se sabe si ese cuerpo va a ser mi hijo”, refirió Nicolasa Guarcas Gabriel, madre de migrante fallecido.

Ahora Nicolasa deberá esperar la llamada del consulado de su país para saber qué día repatriarán el cuerpo de su hijo, sin que lo haya reconocido plenamente.

“Yo no estoy conforme con eso, yo no me voy de aquí hasta que me digan, me den una respuesta si positivo porque yo no quiero ir con esa duda”, destacó Nicolasa Guarcas Gabriel, madre de migrante fallecido.

Doña Mariela ya logró identificar a su marido Daniel Pérez, pero aun no se puede llevar sus restos a Guatemala.

“Lo encontré en el Semefo después de haber ido a varios lugares, tengo que esperar porque ellos llevan un proceso y nosotros queríamos llevárnoslo”, reiteró Mariela Etelvina Olivares Chavez, esposa de migrante fallecido.

En Sololá, Guatemala, Celso Escún Pacheco, quien sobrevivió al accidente y fue ubicado por sus familiares gracias a los medios, se recupera de lesiones en el pecho y cuello, así como fracturas en las dos piernas. Dice que sin apoyo de las autoridades logró volver a su país, tras ser dado de alta de la cruz roja en Chiapas.

“Yo les pedía si pudiera ver la radiografía y no me lo permitieron, entonces sólo me inyectaron suero y unas pastillas para el dolor, tuve qué hacer todo lo posible para regresar a mi país y tratarme aquí con mi familia”, insistió Celso. “Mi esposo regresó, pero también él está herido, no tenemos recursos, él se tiene qué recuperar, tiene qué estar en reposo, no puede trabajar. Urge que venga un doctor”, señaló Lucrecia Alba Xaminez de Pacheco, esposa de guatemalteco sobreviviente.

En medio de la lenta recuperación física, Celso sufre porque dice que cada vez que intenta dormir recuerda el accidente y a sus compañeros migrantes fallecidos.

“Me duele demasiado recordarlo y le pido a Dios, que Dios los tenga en Su gloria, murieron de una manera muy aterradora veces miramos películas, hay muertes, pero esos son películas, pero yo lo viví en vida.”, reiteró Celso.

La Fiscalía General de la República investiga la posibilidad de que los migrantes hayan salido en varios transportes. Según testimonios que familiares han dado a medios guatemaltecos, al menos un centenar de connacionales salieron desde inicios de diciembre en varios grupos y atravesaron la frontera por sitios para no ser detectados, que los traficantes de personas los reunieron en casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas, donde la tarde del jueves 9 subieron a 166 de ellos al furgón del trailer, de 13.5 metros de largo por 2.4 de ancho, dividido en dos cajas y modificado para tener ventilación y acondicionado con aluminio sin refuerzo.

La última vez que el transporte fue captado fue a las 15 horas con 14 minutos del 9 de diciembre cuando pasa por el carril número 7 de la caseta de cobro de Chiapa de Corzo. En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador se refirió a este tema.

“En este caso no pasó por ningún retén contrario a lo que dijeron de manera irresponsable. Miren cómo está adaptado, entonces todo esto lo hemos hecho y hay otro donde son dos cajas, antes desgraciadamente este tráiler que se volcó no pasó por un retén y tenemos retenes en distintas partes, es fotográfico y se está haciendo la investigación”, concluyó

