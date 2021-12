Familiares de migrantes fallecidos en Chiapas piden agilizar trámites para repatriación de cuerpos

En Chiapas, familiares de los 56 migrantes fallecidos en el accidente de un tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, del jueves pasado, pidieron a las autoridades de Guatemala y México agilizar los trámites para la repatriación de los cuerpos.

Te recomendamos: Difunden nuevo video del tráiler de migrantes antes del trágico accidente que dejó 55 muertos en Chiapas

Aseguran que el trámite es lento y no se les permite entrar al Semefo a reconocer los cuerpos.

“No nos dejan ver el cuerpo, solo nos enseñaron una foto, pero en celular que casi no se mira, no es igual que ver así a simple vista, así físico”, dijo Juan Guarcas, familiar de migrante presuntamente fallecido.

Hace tres días, doña Nicolasa llegó de Guatemala buscando a su hijo, dice que para identificarlo solo le mostraron fotografías y no está segura de que sea el cuerpo.

“Aquí en la Fiscalía me dijeron que, que hay una probabilidad que es mi hijo que está en el Semefo, pero en realidad no me dejan ver así físicamente, yo lo que quiero, exijo que me enseñen el cuerpo de mi hijo para no quedar con esas dudas, solo me tomaron el ADN, el ADN no sé qué día o cuántos meses va a tardar y no se sabe si ese cuerpo va a ser mi hijo”, señaló Nicolasa Guarcas Gabriel, madre de migrante.

Ahora Nicolasa deberá esperar la llamada del Consulado de su país para saber qué día repatriarán el cuerpo de su hijo, sin que ella lo haya reconocido plenamente.

“Yo no estoy conforme con eso, yo no me voy de aquí hasta que me digan, me den una respuesta si positivo porque yo no quiero ir con esa duda de que es mi hijo o no es mi hijo”, añadió Nicolasa Guarcas Gabriel, madre de migrante presuntamente fallecido.

Doña Mariela también llegó de Guatemala y a pesar de que ya identificó a su marido Daniel Pérez, aun no se lo puede llevar.

“Ya encontré a mi esposo, Daniel Pérez, lo encontré en el Semefo después de haber ido a varios lugares, quiero llevármelo, pero lamentablemente me dijeron que no puedo, tengo que esperar, tengo que esperar porque ellos llevan un proceso y nosotros queríamos llevárnoslo”, indicó Mariela Etelvina Olivares Chávez, esposa de migrante fallecido.

Otras familias piden el apoyo de las autoridades de su país, pues aseguran han viajado con sus propios recursos y no tienen para solventar sus gastos durante la espera de los trámites.

-Reportero: ¿A quién están buscando?

“A mi cuñado, Rolando…Desde el domingo salimos de la casa”, respondió Rolando, cuñado de migrante presuntamente fallecido. “La verdad quisiera irme, ya no tengo fondos, ya, ya no tengo dinero, yo quisiera el apoyo, que alguien me apoye con fondos o en algo”, destacó el papá de Rolando, migrante presuntamente fallecido.

Este miércoles, la Fiscalía de Chiapas informó que tres migrantes más fueron identificados, todos de nacionalidad guatemalteca, con lo que suman 22 cuerpos reconocidos, pero aún faltan 34 por identificar.

Con información de Juan Álvarez Moreno

Rar