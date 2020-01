En Punto: Migración, tema sensible entre México-EEUU durante el 2019

En Punto presenta el recuento de lo más relevante de este 2019 en uno de los temas más sensibles de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, la migración.

Fue claro que el gobierno estadounidense haría lo que estuviera en sus manos para contener a los migrantes que, a diario, y por donde fuera, buscaban llegar hasta su territorio, desde la frontera con México.

Trump libraba sus propias batallas. Desacuerdos con los congresistas que no aprobaban dinero para el muro, y en el horizonte, su propia reelección.

Desde enero, miles de migrantes, principalmente hondureños y guatemaltecos, emprendieron caravanas similares a las de octubre de 2018. Los esfuerzos de sus gobiernos para desalentarlos, fracasaron.

México los recibió y contuvo con trámites migratorios.

A finales de enero, los que meses antes habían sido solidarios con estos movimientos migrantes en la frontera entre Chiapas y Guatemala, esta vez los expulsaban a gritos y empujones.

Se incrementaron las agresiones contra elementos del Instituto Nacional de Migración, así como el uso de rutas alternas, peligrosas, o que los exponían al crimen organizado.

En el norte, la lentitud de las solicitudes de asilo los obligaba a tomar decisiones extremas, como el viajar con sus hijos.

Como medida de presión, Estados Unidos anunció que repatriaría de forma unilateral a México, no a su país de origen, a cientos de migrantes. Nuestro país enfatizó que aceptaba por razones humanitarias y aunque fue menos masiva de lo previsto, la medida se ejecutó por primera vez en la garita de El Chaparral, en Tijuana.

Desde el sur, llegaban migrantes de sitios cada vez más lejanos.

La amenaza de una supuesta Caravana Madre, y el hecho de que elementos de la Patrulla Fronteriza fueron reubicados para atender las solicitudes de asilo e incrementaron las amenazas de Trump.

El 1 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:

A mediados de abril y principios de mayo, la estación migratoria de Tapachula era terreno incierto. Primero dejó de atender durante 50 días, y cuando reabrió, tuvo que manejar la promesa de salvoconductos que nunca se tramitaron.

En junio, la mayor presión vino de parte de Trump con los aranceles del 5% que, anunció, impondría a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio.

Respaldada por un apoyo generalizado de todos los sectores del país, la cancillería negoció durante cuatro días al mas alto nivel en Washington. Los oficios resultaron y la amenaza se desactivó.

El acto convocado en Tijuana, en defensa de la dignidad nacional, se volvió una celebración.

El 8 de junio, el presidente López Obrador anunció:

Lo cierto es que México se comprometió a recibir en su territorio a los migrantes que pidieran asilo en Estados Unidos mientras duran sus procesos.

Y a reforzar, con el Ejército primero y la Guardia Nacional después, la vigilancia y contención en rutas de ingreso por la frontera sur. Al mismo tiempo se ofrecían empleos a migrantes y comenzó la aplicación del programa ‘Sembrando Vida’.

Los números entre mayo y noviembre muestran que la contención funcionó, bajando el flujo migratorio.

Disminuyó de 144 mil 116 personas a 42 mil 710 a noviembre pasado. Hasta en 70%, pero estas cifras no están libres del sufrimiento de miles de migrantes que, estando en el norte, vuelven a México a esperar un trámite o bien, de historias que terminan de forma trágica como la de los salvadoreños Oscar Alberto y Valeria, padre e hija, que murieron ahogados al tratar de cruzar el Río Bravo en Matamoros, y cuya imagen conmocionó al mundo.

Él me dijo que quería tomar la decisión de irse. Entonces yo le dije, hijo déjame la niña, le decía yo. Y él me dijo, no mamá, me dijo, cómo vas a creer que te la voy a dejar, me decía. No. Y sí, yo los entendía porque sus padres no tenía valor de dejarla”, concluyó Rosa Ramírez madre de migrante salvadoreño fallecido.