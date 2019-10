Migración y Guardia Nacional frenan caravana migrante; partían rumbo a EU

Una caravana con cerca de dos mil migrantes cubanos, haitianos, africanos y centroamericanos salió la mañana de este sábado del parque central Miguel Hidalgo de Tapachula, Chiapas, en busca de llegar al norte de México y pedir asilo en los Estados Unidos.

Te recomendamos: Detienen a ocho por tráfico de personas en Veracruz; asegurados eran migrantes

– A estados Unidos – ¿Ese es su destino? – Sí – ¿Y si no puedes llegar a Estados Unidos te quedarías en México? – No, no, desde África mi pensamiento es llegar a Estados Unidos no en México, es mi propósito – ¿Y se van a ir caminando, Narciso? – Sí, sí, vamos caminando, sino hay solución vamos caminando”, comentó Narciso, migrante africano.