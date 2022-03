Así se vive el Miércoles de Ceniza en varias ciudades de México

En Veracruz, cientos de personas acudieron a las iglesias para la celebración del Miércoles de Ceniza.

A diferencia del año pasado en que la afluencia fue muy baja por la pandemia de COVID-19, la catedral de Xalapa lució llena para las ceremonias que se oficiaron durante todo el día.

“Hay mucha gente, yo creo que por el día… todo el día está así, es todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche”, dijo Armantina Triano, creyente católica.

“Está muy bien que no se termine esto verdad, a pesar que estamos en estas enfermedades que están ahorita rolando, nos sentimos bien venir aquí a tomar ceniza… cuando no venimos aquí, vamos allá donde vivimos”, destacó Celso López, creyente católico.

Debido a la afluencia de feligreses en todas las iglesias de la Arquidiócesis de Xalapa se implementaron medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19.

El Miércoles de Ceniza para la Iglesia Católica anuncia el inicio de la cuaresma que es un tiempo de reflexión, penitencia y ayuno previo a la celebración de la Semana Santa.

Cientos de católicos guanajuatenses vivieron el inicio de la cuaresma con la imposición de ceniza y la mayoría de las iglesias del estado estuvieron llenas de fieles.

“Estamos al iniciar uno de los tiempos más fuertes que tiene la iglesia católica en la cual se manifiesta el arrepentimiento y el verdadero camino de conversión que se busca recordando la pasión muerte y gloriosa resurrección de nuestro señor”, detalló José Luis Castro Espinoza, diácono de la parroquia de Nuestra señora de San Juan.

Se estima que en Guanajuato más de cinco millones de ciudadanos profesan la fe católica, por lo que este día es uno de los más importantes dentro del calendario eucarístico.

También marca el inicio de la época de cuaresma, tiempo de reflexión y arrepentimiento antes de la Semana Santa.

La Iglesia Católica menciona que lo más importante en estas fechas es el ayuno, los actos de reflexión y la confesión para llegar libres de pecado a los días santos.

Cientos de fieles católicos acudieron a la catedral de Ciudad Juárez, Chihuahua, para participar en la homilía de imposición de ceniza como inicio de la cuaresma.

Doña Socorro Camacho, residente de El Paso, Texas, decidió cruzar la frontera para participar este Miércoles de Ceniza, tal y como lo ha hecho cada inicio de la cuaresma en los últimos 40 años.

La catedral de Ciudad Juárez, que inició su construcción en 1941 y concluyó hasta 1957, está ubicada en el centro histórico de esta ciudad fronteriza, junto a la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue edificada en 1681 y ahora se observó muy concurrida por los fieles católicos que acudieron a la imposición de ceniza.

Cecilia, viajó desde Denver, Colorado, para reunirse con su familia y participar en la misa.

Sin embargo, Cecilia se animó a visitar Ciudad Juárez, porque dice que la comida de cuaresma es mucho mejor en México que en los Estados Unidos.

“No pues está mucho mejor aquí, porque aquí tiene la comida que a unos nos gusta, todo tradicional muy bonito y el clima, no se diga”, detalló Flavia Espinoza. residente de San Luis Potosí.

En Ciudad Juárez existen unas setenta iglesias y capillas católicas pertenecientes a la Diócesis local, y en todas se observaron cientos de fieles que acudieron a tomar ceniza, como parte de esta ceremonia donde los fieles deben confesar sus pecados.

“Estoy muy contenta de haber llegado este día aquí, pues porque pues me gusto mucho la ciudad de aquí de Juárez / dándole gracias a dios al mismo tiempo que me ha dejado llegar este día y también pido que me deje mucho tiempo más”, mencionó Socorro Camacho, residente de Texas.