Miedo y soledad invaden a Valle de Bravo tras ataque de animal salvaje

A casi una semana de la muerte de un hombre en la zona boscosa de Cerro Gordo, Valle de Bravo, en el Estado de México, presuntamente por un canino, las áreas cercanas estuvieron este sábado vacías. A diferencia de los fines de semana pasados, en esta ocasión no hubo presencia de turistas, motociclistas, ciclistas y de personas en día de campo.

Andan diciendo que anda por aquí el animal, y esas cosas, y ahorita, a esta hora, casi es la hora que suben las rutas de las motos, bicicletas y todo eso, y pues ahorita no se ha visto nada, quién sabe a qué se deba – ¿No hay vida ahorita? – No, si está raro esto, quién sabe qué pase – ¿Ya te había tocado en alguna ocasión esta situación, que estuviera sola esta parte? – No, siempre aquí hay mucho turismo, como aquí está la laguna, sí está raro”, comentó José Almaráz, habitante de Cerro Gordo.