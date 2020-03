Con machete y resortera, cuidadores vigilan zona de Valle de Bravo en alerta por animales peligrosos

Tras la muerte de un hombre en la zona boscosa de Cerro Gordo, Valle de Bravo, presuntamente por uno o varios caninos, los cuidadores de los terrenos y ranchos cercanos regresaron este viernes a realizar sus trabajos cotidianos, aunque solo sea con machete y resortera.

Te puede interesar: Alertan en Valle de Bravo por supuesto ataque de animal salvaje

Desde el pasado lunes, Antonio de 53 años de edad, no había realizado ningún recorrido por el terreno de sus jefes por el miedo de ser atacado por un animal peligroso.

Una resortera y un machete son las únicas herramientas para defenderse durante su recorrido que a diario hace por un espacio de 40 minutos.

Acá vengo a checar que esté la reja bien, que no haya el alambre roto porque los motocross vienen a quererse brincar para acá y que no me talen la madera porque es mi obligación que este terreno esté totalmente cuidado, que no talen árboles, ando solo, acompañado con mi perrita que es mi compañera y el machete lo uso porque alguna maleza puedo cortarla para poder pasar y la resortera también la cargo porque si algún animalito por ahí que me salga para poderlo espantar”, dijo Antonio Balbuena, cuidador de terrenos.