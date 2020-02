Microsoft invertirá mil 100 mdd en México, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa Microsoft invertirá en el país mil 100 millones de dólares (mdd) en programas de desarrollo tecnológico durante los próximos cinco años.

Durante su conferencia matutina de este jueves, AMLO agradeció la confianza que los inversionistas tienen en México y confío que ésta crezca más en los próximos años.

De acuerdo con la firma, el objetivo del plan es expandir el acceso de los mexicanos y sus inversionistas a la tecnología digital y hacer que las organizaciones gubernamentales tales como hospitales, escuelas, entre otras, mejoren su productividad y resultados.

AMLO adelantó que este proyecto contempla la construcción de laboratorios, programas de entrenamiento, entre otras innovaciones, con la finalidad de que los trabajadores de hoy y los del futuro cuenten con las herramientas que exigirá el mercado.

A su vez, Nadella afirmó que esto pondrá a México en el camino del progreso tecnológico con la finalidad de contribuir al crecimiento económico.

También durante la conferencia matutina, César Cernuda Rego, presidente de Microsoft Latinoamérica, detalló que Innovar por México contempla la construcción de un centro de bioseguridad y 15 programas de entrenamiento. Con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y universidades se impulsará el desarrollo de aulas virtuales.

Junto al Consejo Mexicano de Negocios, Microsoft encabezará un consejo consultivo donde se expongan experiencias entre empresarios para la transformación digital.

Como parte de su apoyo a la preservación animal y ambiental, la firma estadounidense señaló que trabajará junto a la organización México Azul para el cuidado del tiburón mako, especie vulnerable en el país.

López Obrador afirmó que la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá facilitó que México se hiciera atractivo para la inversión.

El presidente expuso que el país está viviendo condiciones inmejorables para atraer a inversionistas. AMLO destacó algunos logros que ha tenido su gobierno como la firma del T-MEC y el aumento del salario mínimo.

“Hemos llevado a cabo una política administrativa con finanzas públicas sanas no hay déficit en términos reales, no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, no tenemos problemas de inflación”, destacó.