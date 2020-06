México no regresará a la normalidad el 1 de junio: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer que este 31 de mayo, en el marco del día 70 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que continuarán las medidas de mitigación que se adoptaron en el país para hacer frente al COVID-19, por lo que no se volverá a la normalidad.

Te recomendamos: México llega a los 9 mil 930 muertos y a los 90 mil 664 contagiados de COVID-19

El subsecretario destacó la importancia de seguir las indicaciones brindadas por la Secretaría de Salud Federal, así como la dada por las autoridades estatales.

“Quiero dejar un mensaje muy claro para la ciudadanía. Hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID. Hoy no se acaba. Continúa la epidemia. Es importantísimo mantenernos, todavía, con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en el espacio público. Mañana, primero de junio, no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y las educativas, no lo es, no lo es”, señaló.