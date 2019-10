México y Estados Unidos buscan bienes de ‘El Chapo’ Guzmán

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano encabeza un grupo de trabajo con Estados Unidos para la localización de bienes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el objetivo de lograr la extinción de dominio.

Se ha generado un grupo de trabajo en temas relacionados con lavado de dinero y delitos financieros coordinado por la SRE; uno de los elementos que se tiene que trabajar de manera conjunta con EU es la localización de los bienes de Joaquín Guzmán Loera, relacionados con el tráfico de drogas a EU. Estamos en un proceso de revisión de la información con la que contamos, se han presentado denuncias por parte de la UIF hacía la Fiscalía General de la República y hemos generado congelamiento de cárteles de muchos cárteles que operan en la República Mexicana”, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene sesgos políticos, no hay persecuciones hacia ningún grupo, que no tiene ni filias, ni fobias.

Participó esta mañana en una conferencia de prensa en Palacio Nacional, junto con Margarita Ríos-Farjat, directora del Sistema de Administración Tributaria y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, donde hablaron sobre la defraudación fiscal y las llamadas factureras.

La directora del SAT dijo que encontraron 144 “factureros” con ganancias millonarias. En todos los casos se encontró lavado de dinero.

Añadió que los principales países en los que se distribuye el dinero son: China, Hong Kong, Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido y Singapur.

Es dinero que ni siquiera se queda aquí, que se va al extranjero. Una especulación muy personal sobre esto es que quizás no siempre estén lavando dinero, a lo mejor también es tema de búsqueda de financiamiento de otro tipo de delincuencia trasnacional, otro tipo de cosas que nos parecen inimaginables, la gran mayoría de los socios y accionistas son jóvenes, padres de familia y educados”, indicó Margarita Ríos-Farjat, directora del SAT. “Por un lado se trata de empresas que son utilizadas para los casos de corrupción política”, añadió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Señalaron que de 2015 a 2018 se presentaron 210 denuncias por expedición y o enajenación de comprobantes que amparan operaciones inexistentes y en lo que va del 2019 hay ya 174 denuncias y en proceso de presentación otras 130.

Jamás podrá confundirse un contribuyente normal que cumple con obligaciones fiscales y que por error cometió alguna infracción o delito, jamás podrá ser considerado un delincuente organizado”, aseguró Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación.

Las autoridades llaman a la autocorrección de los contribuyentes para evitar problemas.

Con información de Susana López.

