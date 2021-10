México es ejemplo en política social a nivel mundial, destaca AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que México ya es ejemplo a nivel mundial de que se puede tener un modelo de política social que propicie crecimiento y bienestar.

Te recomendamos: Diputados de Morena y el PAN se confrontan en materia de política social

En su conferencia mañanera, AMLO aseguró que el modelo de la Cuarta Transformación es un caso de éxito contra los modelos neoliberales.

Dijo que este tema será parte de lo que expondrá en su visita a la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a promover el modelo de la Cuarta Transformación, porque “sí funciona y es sencillo de aplicar”.

“Claro que va a ser ejemplo, ya lo es. Hay pruebas no nos endeudamos como lo hicieron la mayoría de los países después de la pandemia o para enfrentar la crisis económica que auspicio la pandemia, nos estamos recuperando más pronto que otros países, hay crecimiento y hay bienestar, no hay inestabilidad política, hay gobernabilidad, tenemos finanzas públicas estables, no hay devaluación, vamos bien, sí funciona nuestro modelo y es sencillo de aplicar, para eso voy a la ONU”