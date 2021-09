Diputados de Morena y el PAN se confrontan en materia de política social

Diputados de Morena y el PAN se confrontaron en la Glosa del Tercer Informe de Gobierno en materia de política social.

Y es que, en tribuna, la diputada Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, reclamó el manejo de la pandemia por covid, mientras que el PRI denunció el incremento de 3.8 millones de pobres, de acuerdo con el Coneval.

“Miles de muertes se pudieron haber evitado, miles de muertes se pudieron haber evitado, señora presidenta, no he podido ni hablar”, mencionó la diputada Margarita Zavala, del PAN.

Morena reprochó la falta de empleo y de atención a la salud en los gobiernos panistas y priistas.

“Así lo dejaron ustedes, hambriento, el PRI y el PAN lo hicieron, a favor de quién, a favor de quién la compañera que se acaba de bajar de aquí, la que terminó de hablar, a favor de quién gobernó, a favor de quién legisló en seis años, por qué no generó empleo, por qué no generó educación, por qué no generó hospitales, qué fácil y qué irresponsable es venir a pararse y a criticar al mejor presidente de México, que está dando resultados”, explicó el diputado Alfredo Porras, de Morena.