Diputados piden mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno tras ataque en Guanajuato

Diputados de Morena y del Partido Revolucionario Institucional demandaron, el martes 21 de septiembre de 2021, mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender la inseguridad en Guanajuato, luego del atentado con un paquete bomba en Salamanca, que dejó dos muertos.

“Mi experiencia personal es que los tres órdenes de gobierno tienen que atender lo que está pasando. En los pocos lugares donde se ha recuperado la paz es porque los tres órdenes de gobierno se ocuparon de combatir la inseguridad, y pues, si uno no se pone de acuerdo con otro, pues el otro tiene que ponerse de acuerdo con el otro, es decir, creo que ese no es el centro de la discusión”, declaró Rubén Moreira, coordinador del PRI, en conferencia.

Por otra parte, Morena reprochó la falta de coordinación del gobierno de Guanajuato con el Gobierno Federal.

“Hay una necedad, una terquedad persistente, política, ideológica, partidaria, de no quererse coordinar con la Federación y esa falta de coordinación, de voluntad política, de responsabilidad pública, de no coordinarse en los tres ámbitos de gobierno, en este caso del gobierno del estado. En el mundo de los ciegos el tuerto es rey, en donde no hay autoridad, pues cada quien hace lo que se pega la gana”, comentó el diputado Ignacio Mier, coordinador Morena.