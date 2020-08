México donará a países del Caribe ventiladores para Covid-19: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles que México donará a países del Caribe ventiladores para atender casos de COVID-19.

Te recomendamos: Burocracia en México frena fabricación de ventiladores para COVID-19

Con el apoyo de la iniciativa “Juntos por la Salud”, en la que participan 680 empresas e instituciones, estos equipos se enviarán de manera solidaria a Antigua y Barbuda, Belice, Guyana, Haití, Santa Lucía, Surinam, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Informó que también se enviarán parte de un lote de ventiladores mecánicos a Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

El canciller recordó que México apoya varios proyectos de desarrollo de la vacuna anti COVID-19.

“Pero también se están apoyando a los 4 proyectos de las vacunas mexicanas, y tratamientos mexicanos y pruebas mexicanas porque lo que importa no es solo tener la vacuna rápido, sino que México no tenga, en la próxima pandemia, que estar buscando la vacuna en ningún lado, ese es el objetivo, que podemos hacerlo nosotros. Que nos puede detener? La duda, suponer que no podemos, dudar de nosotros mismos, pensar que somos chiquitos, no, este es un gran pueblo, somos un pueblo capaz de salir adelante”, detalló Ebrard.