México y Argentina profundizarán relaciones comerciales: Alberto Fernández

Tras una reunión en privado de casi cuatro horas en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, acordaron acercar a ambos países en lo político y lo económico.

En conferencia de prensa al término del encuentro, Alberto Fernández reveló que encontró un eco en México a la necesidad de inversiones extranjeras y de incrementar sus exportaciones para reactivar la economía de su país.

Podemos hacer algo mejor de lo que hacemos y estamos confiados en poder hacerlo. Para mi alegría, el presidente López Obrador conoce perfectamente bien lo que pasó en Argentina, la situación que enfrenta la Argentina, y ha sido categórico en su apoyo hacia nosotros, no solamente incentivando lazos comerciales sino también reclamando internacionalmente en favor de la ayuda a Argentina, hablamos de lo comercial, de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales que tiene Argentina”, señaló Alberto Fernández, presidente electo de Argentina.

Coincidieron, dijo, en que en América Latina requiere políticas sociales enfocadas en los pobres del continente, y en la forma de mejorar las condiciones de vida de la población, para lo cual, señaló, ayudaría una integración de las naciones latinoamericanas más allá de la ideología política que sostenga cada una de ellas, siempre en un marco de institucionalidad y respeto a la democracia.

Vemos con mucha atención lo que pasa en el continente, pero los vínculos internacionales no son vínculos que estén gobernados por la ideología porque cada pueblo elige y cada pueblo determina su gobierno, no estamos promoviendo un polo progresista en contra de, estamos simplemente promoviendo políticas que presten atención a los que han quedado desamparados por las políticas del presente, los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia, nuestra mayor prioridad son los que padecen, los que han caído en la pobreza, los que han quedado desempleados, los jóvenes que no encuentran trabajo, y es bueno que lo hagamos porque esta visto lo que pasa cuando uno se olvida de esos sectores”, refirió Alberto Fernández, presidente electo de Argentina.