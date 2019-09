SRE no ve señal de nueva amenaza de aranceles de EU por tema migratorio

Roberto Velasco, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que no ve un escenario en el que Estados Unidos aplique nuevos aranceles a México por el tema migratorio aunque, dijo, habrá que esperar a la próxima reunión que sostendrán el canciller mexicano Marcelo Ebrard con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el próximo martes.

Hasta el momento no hemos visto una señal de que vayamos a tener una amenaza de este tipo”, dijo entrevista para el noticiero “Despierta”, el vocero de la cancillería mexicana.

Roberto Velasco señaló que la relación México-Estados Unidos ha sido muy compleja y con momentos de tensión.

El vocero de la cancillería indicó que en la reunión que mantuvo Marcelo Ebrard con funcionarios estadounidenses, en Washington, se planteó que lo comercial no se mezclara con asuntos migratorios.

Roberto Velasco informó que de mayo a agosto se registró una disminución del 56% en el número de inmigrantes indocumentados que llegaron a la frontera de México con Estados Unidos.

Detalló que en mayo hubo 144 mil detenciones de migrantes indocumentados en la frontera norte de México, cuando se tuvo una crisis en la relación bilateral, y para el mes de agosto se registraron 64 mil aprehensiones de indocumentados.

Al ser cuestionado si es verdad que México se convirtió en la policía migratoria de Trump al no dejar llegar a los inmigrantes a la frontera norte, el funcionario federal comentó que lo que se está realizando es hacer cumplir las leyes de México.

Roberto Velasco rechazó que México se convirtió en el muro de Trump y aseveró que nuestro país ayuda a los migrantes con oportunidades de empleo, hospedaje y alimentos.

También negó que México haya adoptado una condición de tercer país seguro frente al fenómeno migratorio.

Indicó que el promedio de repatriaciones hecho por México no es inusual.

No es una tarea en la que se haya enfocado el gobierno mexicano, no estamos devolviendo a un número de gente inusual, lo que se está haciendo es poner una frontera en el sur, donde no la había”, dijo el funcionario.