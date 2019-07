Senado no autorizará condición de tercer país seguro a México

Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, advirtió que ese cuerpo legislativo no autorizará que México adopte condición de tercer país seguro frente al fenómeno migratorio.

Te recomendamos: Senado solicitará a Cancillería informes sobre redadas en EU

Ante el cambio de reglas unilateral anunciado por Estados Unidos para los solicitantes de asilo, el legislador se pronunció por que en nuestro país se mantenga la tradición de asilo y refugio.

Como Senado de la República no vamos a autorizar el que se convierta México en un tercer país seguro. México no admite, en este caso, es una posición del grupo parlamentario, no involucro a los otros grupos parlamentarios […] y en su mayoría están de acuerdo en que no se considere a México como un tercer país seguro, ni de facto ni de hecho”, advirtió el coordinador morenista.