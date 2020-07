Metro Zócalo, Allende e Isabel la Católica cerrarán el sábado 4 y el domingo 5 de julio

El Sistema de Transporte Colectivo Metro dio a conocer, por medio de un comunicado, que el sábado 4 y el domingo 5 de julio permanecerán cerradas las estaciones Zócalo y Allende, correspondientes a la Línea 2, así como Isabel la Católica, de la Línea 1.

Los cierres se producen ante la intención de las autoridades de reducir el flujo de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya que la capital del país seguirá en semáforo naranja.

Además de hacer este anuncio, el Metro también llamó a la población a seguir las recomendaciones de salud con el fin de evitar un posible contagio al interior de las instalaciones.

“El metro de la CDMX exhorta a los usuarios a acatar las medidas de auto cuidado y prevención, el llamado es a la corresponsabilidad ciudadana, a permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y al uso de cubrebocas y caretas en caso de transportarse en el Metro de la CDMX, el objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse”, señaló el Metro.